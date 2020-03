Continuità territoriale al via dal 17 aprile: Alitalia si aggiudica il bando

Giagoni (Lega): "La situazione dei trasporti in Sardegna non è certamente tra le più rosee, ma ci rincuora sapere che il diritto alla mobilità dei sardi sarà ampiamente e pienamente rispettato”

Di: Redazione Sardegna Live

La conferma arriva dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale Dario Giagoni: dal 17 aprile prossimo sarà Alitalia a garantire in continuità territoriale i voli fra i tre aeroporti della Sardegna e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate.

La compagnia aerea si è aggiudicata il bando con procedura di emergenza aperto dalla Regione, dopo il via libera della ministra dei Trasporti Paola De Micheli alla proroga dell'attuale regime di collegamenti aerei con oneri di servizio pubblico.

Per Olbia, dove finora aveva volato Air Italy (ma ora ne è stata dichiarata la messa in liquidazione), e' stata adottata una procedura diversa. "Il governo ha accolto la richiesta della Regione di riattivare il vecchio decreto del 2013 sullo scalo di Olbia, piuttosto che prorogare il bando 2018", spiega Giagoni.

“Tale decisione non solo consente di amalgamare in un unico contesto i nostri aeroporti principali, ma permette anche e soprattutto di prevedere da Olbia i medesimi oneri di servizio pubblico e compensazioni così come ad Alghero e Cagliari. Una notizia importante che tranquillizza gli animi di tutti noi e che sino al 31 Dicembre darà modo all’Assessore ai trasporti e al suo staff di lavorare al nuovo bando predisponendolo nel migliore e più funzionale dei modi. La situazione dei trasporti aerei in Sardegna non è certamente tra le più rosee, la vertenza inerente Air Italy richiede impegno e gran dedizione, ma ci rincuora sapere che il diritto alla mobilità dei sardi sarà ampiamente e pienamente rispettato.”