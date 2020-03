Emergenza Coronavirus. Conoci riceve la Prefetta di Sassari: “Mantenere alta la guardia”

Il primo cittadino: “Non mollare la presa sul trasferimento delle comunicazioni utili ai cittadini”

Di: Antonio Caria

Ieri pomeriggio si è tenuto un incontro, a Porta Terra, tra il Sindaco di Alghero Mario Conoci e la Prefetta di Sassari Maria Luisa D'Alessandro per una prima analisi delle norme messe in atto per contrastare la diffusione del Covid-19.

Il primo cittadino ha voluto illustrare i primi risultati che, spiega, “Sono frutto della grande collaborazione della struttura tecnica comunale, delle associazione di volontariato e della protezione civile. Abbiamo concordato che deve essere mantenuta alta la guardia, non mollare la presa sul trasferimento delle comunicazioni utili ai cittadini continuando a sensibilizzare circa la pericolosità del momento e i comportamenti conseguenti da adottare".

Da oggi inizierà anche una ulteriore fase della campagna di comunicazione attraverso la distribuzione di materiale informativo e con la pubblicazione online di prospetti esplicativi che verrà aggiornata costantemente.