Coronavirus, la Saras regala 200mila euro al Brotzu

“Emergenza Coronavirus, la solidarietà per vincere la sfida”

Di: Alessandro Congia

Il Gruppo Saras, che con la sua presenza produttiva coinvolge direttamente circa 2000 famiglie in Sardegna, ha deciso di donare all’Azienda Ospedaliera Brotzu 200mila euro, che saranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature per l'emergenza Covid-19 necessarie ad allestire un'area critica.

“In questo momento di grave emergenza igienico sanitaria – sostiene l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari - siamo grati al Gruppo Saras per il sostegno che sta offrendo ai nostri ospedali. Con la solidarietà, l’impegno di tutti e un grande senso di responsabilità vinceremo questa sfida. Grazie”.