Coronavirus: nuovo caso a Sassari, è il 38esimo in Sardegna

Si rinnova l'appello a tutta la nazione: restate a casa

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo caso di coronavirus in Sardegna, è il trentottesimo dall'inizio della pandemia. Il paziente, fa sapere la Regione, si trova a Sassari. Nella tarda serata di ieri erano stati registrati altri due casi, di cui uno a Nuoro.

Numerosi tamponi effettuati ieri hanno dato esito negativo.

L'assessore alla Sanità Mario Nieddu ha emanato nel frattempo disposizioni relative ad alcuni casi particolari. I piani terapeutici per farmaci e dispositivi medici vengono prorogati fino al 30 giugno per chi soffre di patologie croniche, le ricette verranno inviate via mail, con codice via sms o al telefono.

"I diabetici o i cardiopatici - spiega Nieddu -, non dovranno recarsi dal proprio medico per il rinnovo del piano terapeutico, che sarà prorogato in automatico salvo che lo stesso medico non decida diversamente".

"Dove possibile, per le prescrizioni che devono essere ripetute, il medico potrà inviare la ricetta sulla mail del paziente o il numero della ricetta potrà essere inviato via sms o dettato a voce telefonicamente per poterlo poi fornire al farmacista".

Sono "Provvedimenti importanti e necessari, non solo per limitare la circolazione delle persone, e quindi in linea con le prescrizioni in vigore per l'emergenza, ma soprattutto per tutelare la salute e la sicurezza dei soggetti potenzialmente più esposti ai rischi e degli stessi medici", conclude Nieddu.