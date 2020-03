Coronavirus. Pintus: “Non abbiamo vissuto niente di più difficile”

La prima cittadina: “Fermiamoci per ripartire al più presto”

Di: Antonio Caria

“Non abbiamo vissuto niente di più difficile. Se vogliamo uscirne, e farlo nel tempo più breve e registrando meno danni possibile, dobbiamo stare a casa. Passeggiate, visite ad amici, visite ai parenti e tutti gli spostamenti che non sono necessari vanno evitati”.

È questo il nuovo appello lanciato dalla Sindaca di Arborea, Manuela Pintus, che rimarca: “Proteggiamo le persone più fragili, non mettiamole a rischio proteggendo noi stessi. Proteggiamo il lavoro di tutti. Sarà complesso rialzarsi e più difficile quanto più a lungo si starà fermi”.

"So che in tanti hanno bisogno di passeggiare, correre, trovare un modo per continuare a muoversi. Ma dobbiamo fermarci. Se saremo bravi a farlo tutti durerà meno. Fermiamoci per ripartire al più presto. Forza! Diamoci una mano (a distanza) e facciamolo tutti”, ha concluso.