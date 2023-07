Apprensione a Gonnesa per la scomparsa di un 40enne. Interviene il Soccorso Alpino

Soccorritori in azione nel monte San Giovanni, per ora le ricerche non hanno dato esito

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono le ricerche, purtroppo ancora senza esito, di Giacmo Solinas, 40enne di Gonnesa scomparso la mattina di sabato 8 luglio.

L'uomo si è allontanato dalla sua abitazione e i familiari, non vedendolo rientrare, hanno dato l’allarme. Nella tarda serata di ieri sono intervenuti nuovamente i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico per una ricerca andata avanti fino alle 4 di questa mattina, volta a perlustrare l’area del Monte San Giovanni che dalla periferia del paese si estende verso i ruderi minerari di Seddas Moddizzis, fino al villaggio Asproni.

Le ricerche andranno avanti anche nella giornata di oggi e verranno coordinate dal Centro di Coordinamento allestito in prossimità del campo sportivo comunale. Sul campo sono presenti i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale, la Compagnia Barracellare, i volontari dell’AVDAG Protezione civile di Gonnesa e gli uomini del Centro Cinofilo Shardana.

La sorella Giorgia ha diffuso un appello sui social: "Da ieri abbiamo perso i contatti con mio fratello Giacomo Solinas - scrive -. Chiunque l'abbia visto o abbia qualche informazione che ci può aiutare è pregato di contattarmi al 3470546161".