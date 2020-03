Coronavirus. Spiderman videochiama i bimbi che non stanno bene o riescono a stare tranquilli

Di: Redazione Sardegna Live

Il buon cuore di Spiderman Casteddu, anche in tempi di Coronavirus e quarantene obbligatorie, si è fatto venire un’altra brillante idea per andare incontro ai bimbi che sono a casa, non stanno bene, si annoiano e non riescono a stare tranquilli.

Il supereroe cagliaritano ha detto: “Mandatemi in privato il vostro numero e vi richiamerò con una videochiamata per salutare i vostri piccoli”. Chiacchierare con il Superman potrà regalare ai più piccoli attimi di gioia, divertimento e aiutarli a star meglio. “Io – ha detto Graziano, questo il vero nome del supereroe - cercherò di accontentare il più possibile tutti. Se il bimbo è sereno e tranquillo chiedo cortesemente di lasciare spazio ai più bisognosi”.