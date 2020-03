Da Roma non arriverebbero tamponi e mascherine: la Sardegna lancia il grido d’allarme

Le richieste non sarebbero soddisfatte in tempi celeri così come invece lo richiede la situazione attuale

Di: Roberto Tangianu

La Sardegna è in piena emergenza coronavirus. Ad oggi i casi di positività accertati sono 35, mentre centinaia sono le persone in quarantena.

La notizia che oggi sembrerebbe trovare sempre maggiori riscontri, in attesa delle comunicazioni ufficiali, è quella che riguarda l’invio da Roma dei tamponi e delle mascherine necessarie al personale sanitario per operare in questo momento di crisi.

Le richieste al Sistema della Protezione Civile Nazionale da parte della Sardegna, dunque, non sarebbero soddisfatte in tempi celeri così come invece lo richiede la situazione attuale.

Nella giornata di ieri erano attesi nell’Isola mille tamponi, nonché i reagenti e i respiratori, ma ad oggi nulla è stato consegnato.