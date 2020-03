Coronavirus. Il Comune istituisce un numero di telefono per le emergenze

Lutzu: “Rimanere in casa, fatte salve le poche eccezioni previste dal decreto”

Di: Antonio Caria

0783791759 è il numero dedicato all’emergenza Coronavirus e istituito dal Comune di Oristano che sarà attivo da domani, dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00.

“Il servizio informativo dedicato all’emergenza Coronavirus vuole essere uno strumento a disposizione di tutti i cittadini ed in particolare di quelle categorie che hanno maggiori difficoltà a reperire notizie aggiornate e attendibili – ha dichiarato il Sindaco Andrea Lutzu -. Un gruppo è al lavoro e, in stretto raccordo con l’Unità di crisi comunale, si sta preparando a dare tutte le notizie utili. È evidente che il servizio non vuole e non può sostituire i numeri delle emergenze già attivi, soprattutto quelle di natura sanitaria e di ordine pubblico, ma può essere un utilissimo servizio per la comunità. Al di là delle informazioni puntuali sulle nome in vigore, gli operatori, a nome del Sindaco e dell’Amministrazione, raccomanderanno la massima prudenza su ogni comportamento. È evidente a tutti che il messaggio che più di qualsiasi altro deve passare è che tutti dobbiamo rimanere a casa, fatte salve le poche eccezioni previste dal decreto”.

Per quanto riguarda i servizi comunali, istanze e comunicazioni legate ai servizi offerti ai cittadini dovranno essere presentate in via ordinaria agli indirizzi di posta elettronica protocollo@comune.oristano.it e istituzionale@pec.comune.oristano.it.

La consegna e/o l’eventuale ritiro di documenti cartacei consentita in casi assolutamente eccezionali avverrà mediante deposito sul tavolino approntato presso il front-office del Palazzo Campsus Colonna al quale si potrà accedere solo dall’ingresso posteriore. Il pubblico potrà essere ricevuto esclusivamente per comprovate emergenze e previo appuntamento telefonico ai numeri 0783/791339 o 791228.