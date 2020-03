“Sant’Efisio, aiutaci tu”, i fedeli invocano il santo guerriero per allontanare il Coronavirus

Nella pagina ufficiale di Fb, dedicata al martire amato dai sardi, una preghiera per ridare speranza alla nostra Isola in questo momento di sofferenza

Di: Alessandro Congia

Sono tanti i fedeli che, in questi giorni difficili, si rivolgono proprio a Sant'Efisio, a testimonianza del forte legame mai sopito tra il popolo cagliaritano e il suo protettore. Nella speranza di un pronto miglioramento della situazione, volgiamo con fiducia e speranza lo sguardo al futuro comunicandovi che il consigliere comunale Raffaele Onnis è stato ufficialmente insignito del ruolo di Alternos della 364^ edizione della Festa di Sant'Efisio.

La prima testimonianza scritta riguardante la vita e il martirio di Sant'Efisio è giunta fino a noi grazie al Codice Vaticano Latino 6453: in esso, infatti, è contenuta la “Passio Sancti Ephysii”, in cui un presbitero, di nome Marco, afferma di essere stato testimone delle vicende del martire guerriero. In questo documento è contenuta la seguente preghiera, formulata da Efisio prima dell'esecuzione:

"Ti prego, Signore, di proteggere la città di Cagliari dall'invasione dei nemici. Fa che il suo popolo abbandoni il culto degli Dei, respinga gli inganni del Demonio e riconosca Te, Gesù Cristo Nostro Signore, quale unico vero Dio. Fa che i malati che pregheranno sul luogo della mia sepoltura possano recuperare la salute, e chiunque si trovi in pericolo nel mare o minacciato dagli invasori, tormentato dalla fame o dalla peste, dopo aver invocato me, Tuo servo, possa essere condotto in salvo".

(foto tratta dalla pagina ufficiale Festa di Sant’Efisio)