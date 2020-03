Coronavirus, in giro con l’auto senza alcun motivo: coppia denunciata dalla PolStrada

Prima la manovra azzardata con l’auto, poi la discussione con gli agenti

Di: Alessandro Congia

Una coppia cagliaritana è stata denunciata dagli agenti della PolStrada per aver deliberatamente violato il decreto Conte bis sulle prescrizioni da adottare in materia di Coronavirus: prima la manovra azzardata con l’auto, poi il rifiuto di sottoporsi al test per la verifica di eventuale assunzione di sostanze alcoliche o droga, ancora, alla richiesta dei poliziotti la motivazione non giustificata (anche se nel loro Comune di residenza, Cagliari), di circolare senza esigenze strettamente necessarie (lavoro o visite mediche, ad esempio).

Nel frattempo, già da ieri sera per l’appunto, sono stati triplicati i controlli da parte delle forze dell’ordine in città e in provincia per evitare un comportamento non in linea per evitare il diffondersi del contagio tra le persone.