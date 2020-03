Emergenza posti Terapia Intensiva, l’idea di Erika e Miriana: in 2 giorni raccolti 50mila euro da donare al Santissima Trinità

La bellissima iniziativa di solidarietà delle due giovani che in appena 48 ore hanno raccolto 50mila euro. Guardate il video

Di: Alessandro Congia

Erika (30enne) e Miriana Massidda, (27 anni), originarie di Sant’Antioco, mai si sarebbero aspettate che la loro idea di fare del bene avrebbe raggiunto una cifra così consistente: poco meno di 50mila euro. Tutto documentato sulla piattaforma GoFundMe https://www.gofundme.com/f/sardegna-unita-per-gli-ospedali

Denaro che in tutto e per tutto servirà (nell’idea di base delle due ragazze) per supportare il presidio ospedaliero cagliaritano, per fronteggiare l'urgente bisogno di materiale di prima necessità dovuto al Coronavirus.

Tutto è nato così, quasi per caso, così come raccontano le due giovani a Sardegna Live: la nonna di Miriana circa 10 giorni fa è stata ricoverata a Cagliari in terapia intensiva, fortunatamente non a causa del Coronavirus, ma il problema maggiore in questo momento è preservare gli anziani dal virus perché se le sale di terapia intensiva si riempiono e non c'è posto, tante vite sarebbero compromesse.

Così l'idea della donazione: “Miriana che mi dice "ma se aprissimo una raccolta fondi" – dice Erika - e io che un nonno nella sala di terapia intensiva l’ho perso, non ci ho pensato nemmeno un secondo. Così è iniziato tutto, in poco più di un giorno abbiamo raggiunto la somma di 50.000 proprio per questo abbiamo appena aumentato la soglia a 100.000. Non avremmo mai immaginato tanta solidarietà, tanti volti noti ci hanno supportato, una marea di condivisioni hanno fatto sì che in così breve tempo si sia raggiunto questa somma. Dal Santissima Trinità a Is Mirrionis i medici, e tutti coloro che lavorano all’interno del presidio sono felicissimi, ora abbiamo anche il supporto della Ats Sardegna – aggiungono Erika e Miriana - che è a conoscenza dell’iniziativa benefica, stiamo cercando un avvocato che ci accompagni a scopo benefico nella parte finale della raccolta in modo che tutto venga fatto con le dovute regole. Abbiamo contatti all’interno dell’ospedale che si stanno preoccupando di stabilire come utilizzare la somma che verrà raggiunta, e di farlo nel più breve tempo possibile perché noi l abbiamo fatto pensando a questo brutto e difficile periodo e all’emergenza Coronavirus, ecco perché l'esigenza di un avvocato, per far sì che tutte le pratiche vengano fatte nel modo più giusto e veloce possibile”.

GUARDATE IL VIDEO