Nuoro in festa per i 50 anni del "postalino"

Ieri mattina la festa per i 50 anni dell'Atp

Di: Redazione Sardegna Live

Nuoro è in festa per i 50 anni dell’Atp, l’azienda dei trasporti pubblici urbani nata il 19 dicembre 1973. Ieri mattina, nella sede aziendale di Sa Terra Mala, si è svolta la cerimonia per i festeggiamenti dell’importante traguardo, alla quale hanno partecipato tra gli altri il Presidente del cda del Consorzio Atp Stefano Flamini, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, l’amministratore straordinario della provincia Costantino Tidu e l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, il Prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi e il vicario del vescovo di Nuoro don Giuseppe Mattana. La cerimonia ha ripercorso la storia dell’autobus in città, chiamato dai nuoresi da sempre "postalino".

L'Atp è nata con decreto dell'allora prefetto di Nuoro, Riccardo Boccia, e contava appena nove dipendenti, quasi tutti conducenti degli autobus della ditta di trasporti Puggioni, in quel momento in crisi. Il rappresentante del Governo aveva trovato una soluzione alla crisi con l'assunzione di 9 lavoratori nell'azienda pubblica e la donazione di due autobus da parte della ditta privata. L'azienda diventò un Consorzio costituito dai due enti proprietari: il Comune di Nuoro con il 75% delle quote e la Provincia con il 25%. Oggi l’Atp può contare su 30 autobus, 9 linee e 70 dipendenti e nel tempo ha trovato anche un'area in cui insediarsi, a Sa Terra Mala.

Per l’occasione l’Atp ha voluto conferire un attestato in segno di ringraziamento alla famiglia Puggioni, consegnandolo a Marco Puggioni, nipote del fondatore dell’azienda di trasporti Tonino, “per aver messo a disposizione autobus e professionalità che hanno consentito la nascita dell’Atp”. Nel corso della mattinata l’azienda di trasporti nuorese ha conferito un altro attestato, stavolta al gruppo musicale “Frammenti anni ‘60” che ha composto la canzone “Il postalino”.

Il presidente Stefano Flamini: “In occasione dei 50 anni dalla nascita l’Atp spalanca le sue porte alla città con la quale intende creare un rapporto sempre più stretto. Questo è un momento importante per Nuoro che può vedere gli enormi progressi fatti dalla sua azienda di trasporti, che oggi è matura per occuparsi anche di altri servizi, come già succede in aziende analoghe in Sardegna e come già abbiamo iniziato a fare con la gestione dei parcheggi. Da tanti anni l’Atp ha i conti in ordine e l’attivo è sempre stato indirizzato verso un piano industriale di investimenti che ci ha permesso di fare tanto sia nell’acquisto e nell’ammodernamento dei mezzi che in tecnologia. Sei anni fa abbiamo preso un’azienda che aveva lavorato sodo per crescere e abbiamo continuato in quella direzione. Ora dobbiamo mettere letteralmente le ali ai postalini, la cui azienda potrebbe cimentarsi in tanti altri campi rispetto ai trasporti”.

Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu: “I 50 anni dell’Atp sono un traguardo importante per la città, per il Consorzio e per i dipendenti di ieri di oggi e di domani. L’ azienda che è in una fase di crescita e in un anno ha raddoppiato i propri utenti, lavora sulle opportunità regionali nazionali ed europee per incentivare il trasporto pubblico locale, con un occhio sempre attento alla mobilità sostenibile e diminuzione delle polveri sottili e a dare una mano alla mobilità delle famiglie sotto il profilo economico. Oggi l’ azienda raccoglie i frutti di una visione lungimirante iniziata 50 anni fa, con una sede prestigiosa, i conti in salute e obiettivi ambiziosi: collegare i paesi vicini alla città. E’ importante che l’azienda abbia un ruolo nella Nuoro di area vasta offrendo da un lato la possibilità di trasporto conveniente al territorio e dall’altro lato l’opportunità di diminuire il traffico veicolare all’interno della città”.

L’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro: “Auguri all Atp di Nuoro e complimenti per ciò che questa azienda sta diventando, non solo nel territorio in cui in cui opera, ma per il ruolo che riveste nella strategicità del trasporto pubblico locale (Tpl) unitamente alle altre quattro aziende del trasporto urbano nell’isola. Oggi tutti abbiamo una nuova sfida che è quella di riformare il Tpl in linea con quelle che sono le disposizioni nazionali ed europee. Questo può essere fatto solo restituendo protagonismo agli enti locali e alle aziende del trasporto locale. Qualunque riforma perché funzioni deve avere al centro il passeggero e le sue esigenze, un concetto che vale ancor più in un’ isola che si batte da sempre per il riconoscimento del diritto alla mobilità dei sardi”.

Oggi, partendo dai locali di Sa Terra Mala, è previsto un Open day con visite guidate in azienda, musica, gadget e trasporto gratuito al museo dell'Isre e alla casa di Grazia Deledda in collaborazione con l’Isre. Viaggi gratuiti anche ai siti nuragici di Noddule e Tanca Manna. Il Presidente dell’Isre Stefano Lavra: “Con l’attuale dirigenza dell’Atp condividiamo una visione comune e strategica nel segno della collaborazione tra istituzioni. Nella giornata di domani 8 luglio, per festeggiare i 50 anni dell’Atp ci apprestiamo a offrire la visita gratuita dei musei dell’Isre a tutti i cittadini che parteciperanno all’ Open Day dell’Atp e l’azienda di trasporti a sua volta, offrirà al museo Etnografico regionale gli spazi promozionali all’interno degli autobus della nostra offerta museale. Si tratta di un passaggio importante della nostra gestione che fa il paio con una nuova visione di apertura dell’Isre ai cittadini: abbiamo a cuore il dialogo con la città con il territorio e con le istituzioni presenti, anche nell’ottica di rendere fruibile a tutti il patrimonio immenso che l’ Isre ha in seno, una visione che risponde alla sua missione”.