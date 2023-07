Carbonia. In casa eroina, cocaina e piantine di marijuana: arrestato spacciatore

Questa mattina la convalida dell'arresto per il 46enne

Di: Redazione Sardegna Live

Un 46enne di Carbonia è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli Agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione. insieme agli operatori della volante del Commissariato di Carbonia.

Gli agenti, che conoscevano l'individuo per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, ritenevano che fosse ancora dedito all’illecita attività di spaccio. L’attività ha dato esito positivo, in casa dell'uomo sarebbero stati rinvenuti: 13 grammi di cocaina, 20 grammi di eroina, 77 grammi di marjuana, 19 piantine di marjuana in vegetazione, 5 bilancini di precisione funzionanti, la somma di 780 euro ritenuta provento dell’attività illecita e altro materiale utile al confezionamento.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto . I fatti accertati dagli investigatori della sono stati sottoposti alla valutazione del gip., che durante l’udienza tenutasi nella mattinata odierna ha convalidato l’arresto. Richiesti i termini a difesa. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.