Protesta del latte, sette pastori sardi assolti per i blocchi stradali

L'episodio si era verificato il 13 febbraio 2019 nei pressi di Bonorva

Di: Redazione Sardegna Live

Il Tribunale di Sassari ha assolto oggi, per non aver commesso il fatto, sette pastori accusati di un blocco stradale nei pressi di Bonorva durante le manifestazioni di protesta per il prezzo del latte che infiammarono la Sardegna nel febbraio 2019.

Gli imputati, difesi dagli avvocati Margherita Baragliu, Alberto Appeddu, Antonello Cao, Rinaldo Lai, Ivan Golme e Giancarmelo Serra, erano accusati di aver inseguito e bloccato un'autocisterna che trasportava latte, e minacciando l'autista, di aver poi sversato per strada 8mila litri di latte.

L'episodio si era verificato il 13 febbraio 2019 nei pressi di Bonorva. I manifestanti avevano agito con il volto travisato. Il collegio difensivo aveva rimarcato la mancata identificazione degli imputati e come la geolocalizzazione dei telefoni cellulari in un'area vasta come la cellula telefonica fosse incompatibile per l'attribuzione di uno specifico reato.