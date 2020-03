Coronavirus. Il Cagliari mette in quarantena preventiva Zenga e Giulini

Oltre a loro ad Asseminello chi è arrivato in Sardegna negli ultimi 14 giorni

Di: Redazione Sardegna Live

Il Cagliari ha messo in quarantena preventiva il presidente Tommaso Giulini ed il tecnico Walter Zenga. La decisione, è scritto in un comunicato, è stata presa "in ottemperanza alla decisione del presidente di Regione Solinas".

Il Cagliari ha messo in quarantena preventiva ad Asseminello quanti sono arrivati in Sardegna negli ultimi 14 giorni: Marcello Carli (direttore sportivo), Walter Zenga, Max Canzi, Gianni Vio (nuovo tattico), Alessandro Agostini.

"In quarantena anche il presidente Tommaso Giulini, anche lui rientrato da meno di 14 giorni in Sardegna da Milano, ma a casa propria".