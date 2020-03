Coronavirus. Massimo d’Agostino: “Siamo davanti ad una delle peggiori calamità che possano capitare al genere umano”

Il primo cittadino: “L’unico modo per fermare il virus è isolarsi”

Di: Antonio Caria

“Io non so come spiegarlo. Siamo davanti ad una delle peggiori calamità che possano capitare al genere umano. Dalla Lombardia arrivano notizie drammatiche. Qui fra 20 giorni potrebbe essere un inferno e la gente continua a disquisire su passeggiatine si o passeggiatine no”.

Inizia così il pensiero di Massimo d’Agostino, Sindaco di Bonorva, che ha preso posizione, anche nelle sue funzioni di medico, sulla preoccupante situazione che si sta creando sull’emergenza Coronavirus.

“Volete capire o no che siamo davanti ad un evento storico di portata epocale e che ci dobbiamo fermare? Che dobbiamo rimanere a casa? Non è uno scherzo, non ci sono risolini, non ci sono fraintendimenti. Le leggi – conclude il primo cittadino – sono già confuse e cervellotiche per conto loro, è questo già da parecchie settimane, ma noi abbiamo il libero arbitrio, possiamo scegliere. L’unico modo per fermare il virus è isolarsi”.