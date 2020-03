Contrasto al Coronavirus. Chiuso temporaneamente l’ufficio protocollo dell’Assl di Oristano

Ecco come inviare la documentazione

Di: Antonio Caria

Nell’ambito delle nuove disposizioni messe in campo da Regione Governo per contrastare la diffusione del Covd-19, meglio noto come Coronavirus, la direzione dell’Ats-Assl Sardegna ha comunicato che sarà chiuso temporaneamente al pubblico, a partire da oggi, l’ufficio protocollo di via Cardcci 35, a Oristano.

Questi gli indirizzi di posta elettronica per poter inviare la documentazione:

Direzione Ats Sardegna: dir.generale@atssardegna.it

Direzione Assl Oristano: dir.assloristano@atssardegna.it; dir.assloristano@pec.atssardegna.it;

Dipartimento di Prevenzione (Igiene e Sanità Pubblica, Sian, Spresal, Servizi veterinari): dip.prevenzionecentro@atssardegna.it

Distretto sociosanitario Oristano (Uffici scelta e revoca del medico, esenzione ticket, rapporti internazionali, ufficio assistenza protesica, prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero): distretto.oristano@atssardegna.it.