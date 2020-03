Coronavirus, la catena di solidarietà e dolcezza dei meravigliosi bambini dell’Associazione Charlibrown: “Tutto andrà bene”. LE FOTO

Guardate il bellissimo esempio di sensibilità dei guerrieri della Charlibrown. Manuela Ambu: “Hanno dimostrato anche stavolta di avere un cuore enorme”

Di: Alessandro Congia

Eccoli alcuni dei bambini e ragazzi dell’associazione Charlibrown, che mandano un forte abbraccio a tutti gli italiani, ai sardi e mandano loro questo messaggio di speranza, di affetto e di visione ottimistica, malgrado tantissime difficoltà su tutti i fronti: "I nostri meravigliosi ragazzi e i bambini - dice con emozione Manuela Ambu - hanno dimostrato ancora una volta che il loro cuore è enorme".

In questo momento così difficile per il nostro paese, alcuni dei nostri bambini lasciano un messaggio d’amore e di speranza e sono vicini a chi

purtroppo, per le misure di sicurezza tese a contrastare la diffusione del contagio, si ritrova di fatto a stare - o sentirsi - «lontano» da tutti.

#TuttoAndràBene, perché la speranza va messa in circolo.

La situazione sta cambiando sotto i nostri occhi, ora dopo ora. Abbiamo capito che le cose non si risolveranno presto, che c’è bisogno di compattarsi, di essere solidali, di affrontare il presente con serietà. Perché la paura è contagiosa, ma la speranza di più. Tutto andrà bene perché abbiamo un cuore grande e non lasceremo solo chi sta pagando il prezzo più caro. Tutto andrà bene perché sappiamo come uscire dalle sabbie mobili della paura e dell’incertezza.

Tutto andrà bene perché stiamo rimettendo in fila le priorità, le nostre e quelle degli altri. Tutto andrà bene perché siamo donne e uomini che sanno godersi i momenti sì ma che di momenti non ne hanno passati già.

Tutto andrà bene perché ci stiamo aiutando, stiamo mettendo a disposizione tutto o il meglio di quello che possiamo dare.Tutto andrà bene perché siamo nelle mani, grandi ed eccellenti, di medici e infermieri che, loro sì, stanno dando tutto. E anche di più.

Tutto andrà bene perché vogliamo che sia così. Ed è il momento di dimostrare al mondo che lo vogliamo davvero. #TuttoAndràBene

(Le foto sono dell'associazione Charlibrown, responsabile Manuela Ambu)