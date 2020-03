Coronavirus, il bellissimo messaggio fuori dal Policlinico ai medici e infermieri: “Grazie per il vostro lavoro, andrà tutto bene”

Accanto alle tende post-triage del “Duilio Casula” di Monserrato, un augurio davvero speciale

Di: Alessandro Congia

Un’altra giornata di 'fuoco', di emergenza, di ansia e paura, dovuta al Coronavirus, ma davanti a questa drammatica situazione vissuta sui vari fronti anche in Sardegna, oltre che nella Penisola e nel resto del Mondo, c'è anche una bellissima attestazione di affetto per chi si prodiga giorno e notte per la nostra salute.

E' accaduto a Monserrato: “Fuori dalla tende post-triage del Policlincio Duilio Casula abbiamo trovato questo ♥️ Un messaggio di speranza e coraggio per tutte le persone che senza sosta lavorano per garantire la salute di tutti. Grazie di cuore, siete speciali!

(La bellissima foto è apparsa sulla pagina Fb dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari)