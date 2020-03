Coronavirus. L’appello di Gian Pietro Arca ai suoi cittadini: “Da noi nessun caso, ma bisogna capire la delicatezza di questo momento”

Il primo cittadino: “Comportiamoci con prudenza e senso di responsabilità”

Di: Antonio Caria

“Come ormai tutti sappiamo l’emergenza da Covid-19 ha coinvolto anche la nostra Isola e la provincia di Nuoro. Ad oggi non sono stati registrati casi positivi a Silanus ma, affinché la situazione resti sotto controllo, è necessario che ognuno di noi comprenda la delicatezza di questo momento”.

Inizia così un messaggio che il Sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, ha voluto lanciare ai suoi cittadini. “Nell’appellarmi al vostro senso civico, vi chiedo di rispettare le prescrizioni emanate dalle competenti autorità, così che questa condizione di grave emergenza cessi quanto prima”, ha aggiunto.

“Importantissima, in questo momento così complesso, – sottolinea Arca – è la tutela, in primis, delle persone più fragili quali anziani, bambini e soggetti con patologie. A loro, unitariamente e con spirito solidaristico, dobbiamo far da scudo in ogni modo, perché chi è più indifeso deve essere protetto da tutta la comunità”.

“Usciamo di casa solo per andare a lavorare o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Comportiamoci con prudenza e senso di responsabilità e vedrete – ha concluso il primo cittadino – che presto supereremo questa dura prova. La coesione di tutti i silanesi farà la differenza. Restando a vostra completa disposizione, anche a nome dell’Amministrazione che rappresento, vi abbraccio con affetto”.