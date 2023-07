Assolto in appello Antonello Peru, ex consigliere sardo, per tentata concussione

Sassari, ribaltata la sentenza di condanna del primo grado

Di: Redazione Sardegna Live

Nel 2019 era stato il consigliere regionale più votato (LEGGI QUI). Oggi la Corte d'appello di Sassari, con una sentenza pronunciata stamattina, ha assolto l'ex consigliere regionale dell'Udc-Sardegna al centro, Antonello Peru, per non aver commesso il fatto. L’ex consigliere era accusato di tentata concussione per presunti abusi edilizi nella sua villa al mare a Marritza, sul litorale della Marina di Sorso.

Una decisione che ribalta la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Sassari, nell'aprile del 2022, aveva condannato Peru a 5 anni e 8 mesi. A seguito di quella condanna l'esponente politico, in base alla legge Severino, era stato sospeso dalla carica di consigliere regionale, lasciando il suo posto a Marco Tedde di Forza Italia.