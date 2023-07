Sassari. Corse in moto e schiamazzi ogni notte in piazzale Segni: multati 20 minorenni

Da un paio di settimane piazzale Segni era diventato un circuito da corsa notturno: l'intervento della polizia locale

Di: Redazione Sardegna Live

Era da ormai un paio di settimane che in piazzale Segni si riunivano decine di giovani in moto, che nella vasta aerea avevano organizzato una sorta di circuito da corsa dove scorrazzare tutta la notte, distrubando i residenti e rischiando di provocare incidenti.

Così, dopo numerose segnalazioni sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che dopo una serie di appostamenti con le telecamere per documentare le infrazioni, martedì notte hanno identificando i conducenti di una ventina di auto e moto e contestato loro le violazioni al codice della strada.

In totale sono state elevate sanzioni pecuniarie per 2.848 euro e fermi amministrativi dei mezzi per 1.050 giorni. Una moto è stata sequestrata perché priva di assicurazione ed è stata finalizzata una sospensione dalla circolazione. Tutti i ragazzi fermati sono minorenni, per cui sono stati contattati i genitori che dovranno rispondere delle sanzioni inflitte ai figli.

I dettagli dell'operazione della polizia locale sono stati illustrati dal comandante, Gianni Serra: "Noi svolgiamo per tutto l'anno una campagna di informazione alla legalità nelle scuole. È importante che i ragazzi capiscano la pericolosità di certe azioni - sottolinea -. I rischi di incidenti e danni agli altri e a sé stessi sono elevati".