Cagliari: parte l'iter per il progetto definitivo del nuovo stadio Gigi Riva

"Confidiamo che con una forte condivisione politica entro ottobre si possa chiudere il procedimento", ha dichiarato Stefano Signorelli, consigliere di amministrazione

Di: Arianna Zedda

Prende il via l'iter per il progetto definitivo che permetterà la realizzazione del nuovo stadio Gigi Riva da più di 25mila posti.

" Siamo molto soddisfatti dell'esito della prima conferenza dei servizi. Un progetto così rilevante e fondamentale per tutta la Sardegna merita la massima attenzione da parte di tutti gli enti coinvolti. Ci sono state alcune disposizioni, sulla quale stiamo già lavorando, ma che non porteranno a modifiche sostanziali. Confidiamo che con una forte condivisione politica entro ottobre si possa chiudere il procedimento ", sono state le parole di Stefano Signorelli, consigliere di amministrazione .

" Non possiamo che esprimere soddisfazione e fiducia dopo la conferenza di servizi, ulteriore passo in un percorso che condividiamo con il Cagliari Calcio verso la costruzione del nuovo stadio. L'esito della riunione testimonia una volta di più quanto il lavoro al progetto sia stato proficuo e poggi su basi solide, sulle quali il gruppo Costim continueranno a competere l'obiettivo insieme a tutti gli attori coinvolti ", ha commentato positivamente Jacopo Palermo, Ceo di Costim, partner industriale del Cagliari per la costruzione della struttura.