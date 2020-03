Raffaele Onnis Alternos della 364esima Festa di Sant’Efisio

La nomina è arrivata dal Sindaco Paolo Truzzu

Di: Antonio Caria

È Raffaele Onnis l’Alternos della 364esima festa di Sant’Efisio.

A nominarlo è stato il Sindaco Paolo Truzzu. Una nomina arrivata “Nell'impossibilità di farlo in occasione della seduta del Consiglio Comunale, in considerazione delle misure adottate per l'emergenza Corona Virus”.