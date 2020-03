Allarme Coronavirus, dal Brotzu le rassicurazioni per i pazienti oncologici: “Nessuno stop alle chemioterapie”

Le rassicurazioni dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari sulle attività di routine e di urgenza all’Oncologico di via Jenner

Di: Alessandro Congia

Nessun “congelamento” o eventuali posticipazioni alle cure di chemio per i pazienti oncologici: l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari rassicura chi aveva il timore di eventuali appuntamenti cancellati: “Siamo consapevoli della situazione di emergenza che viviamo per il Coronavirus, ma i pazienti oncologici lottano contro il tempo e i rinvii anche solo di qualche giorno, di esami, interventi e terapie, possono compromettere un percorso già delicato”. Solo le visite di carattere d’urgenza sono in stand by sono al 31 marzo 2020