Nuoro: l'azienda di trasporto pubblico compie 50 anni: si festeggia il 7 e l' 8 luglio

Venerdì 7 luglio, nei locali aziendali di Sa Terra Mala, si svolgerà la cerimonia per festeggiare il traguardo del “postalino”

Di: Arianna Zedda

Atp, l'azienda di trasporto pubblico urbano della città di Nuoro, compie 50 anni: per l'occasione venerdì 7 luglio a partire dalle 11, nei locali aziendali di Sa Terra Mala, si svolgerà la cerimonia per festeggiare il traguardo del “postalino”, nome con cui viene indicato l’autobus nel capoluogo barbaricino.

All'evento saranno presenti i dirigenti aziendali, i rappresentanti del Comune e della Provincia di Nuoro, enti proprietari dell’azienda e le autorità politiche, militari e religiose del territorio.

Durante l'incontro si ripercorreranno i momenti più importanti e rappresentativi della storia dell'Atp, ma si parlerà anche di progettualità e di futuro dell’azienda. I festeggiamenti proseguiranno l’8 luglio con un Open day nel quale sono previste visite guidate in azienda, musica, gadget e trasporto gratuito ai musei cittadini e ai siti archeologici: a partire dalla sede di sa Terra Mala a bordo degli autobus si potranno raggiungere e visitare gratuitamente il museo del Costume e la casa di Grazia Deledda e i siti nuragici di Noddule e Tanca Manna. Nuove iniziative seguiranno nella seconda metà del 2023 e si concluderanno con la santa messa il 19 dicembre, giornata che ha segnato l’inizio dell’azienda nuorese 50 anni fa.

La storia

L’Atp è infatti nata ufficialmente il 19 dicembre del 1973 con decreto dell’allora Prefetto di Nuoro Riccardo Boccia e aveva in seno all’azienda appena 9 dipendenti, quasi tutti conducenti degli autobus della ditta Puggioni, attiva nel trasporto extraurbano. Il rappresentante del Governo era intervenuto dopo alcuni mesi di sciopero quando era esploso il malcontento del personale della ditta di trasporti privata e aveva trovato una soluzione alla crisi con l’assunzione dei lavoratori nell’azienda pubblica. L’Atp diventò un Consorzio costituito dai due enti proprietari: il Comune di Nuoro con il 75% delle quote e la Provincia con il restante 25%.

Nei decenni il Consorzio ha intensificato e migliorato la propria attività gestionale che ora comprende, oltre al trasporto pubblico urbano, la gestione della sosta a pagamento nell’area urbana, fino a diventare un’azienda di trasporti moderna e in attivo, in grado di offrire ai cittadini i più sofisticati sistemi tecnologici che permettono di viaggiare in sicurezza e costantemente informati. Nel 1973 la flotta aziendale era costituita da due autobus con le due linee di Biscollai e del Nuraghe, oggi gli autobus sono 30, le linee 9 e i dipendenti sono quasi 70. Nel tempo l’Atp ha trovato anche un’area in cui insediarsi: da 10 anni infatti la sua sede è a Sa Terra Mala nell’area dell’ex parcheggio dei mezzi pesanti, in una struttura moderna e funzionale con il deposito, l’officina, gli uffici amministrativi, la direzione e la presidenza del Consorzio. L’azienda ha i conti in attivo e nell’ultimo anno ha raddoppiato gli utenti. Ha fatto inoltre passi da gigante sul fronte dell’inclusione in azienda del sesso femminile: nel Cda del Consorzio 4 componenti su 5 sono donne.

Il presidente Stefano Flamini: ”In occasione dei 50 anni dalla nascita l’Atp spalanca le sue porte alla città con la quale intende creare un rapporto sempre più stretto. Questo è un momento importante per Nuoro che può vedere gli enormi progressi fatti dalla sua azienda di trasporti, che oggi è matura per occuparsi anche di altri servizi, come già succede in aziende analoghe in Sardegna e come già abbiamo iniziato a fare con la gestione dei parcheggi. Da tanti anni l’Atp ha i conti in ordine e l’attivo è sempre stato indirizzato verso un piano industriale di investimenti che ci ha permesso di fare tanto, nell’acquisto nell’ammodernamento dei mezzi e in tecnologia. Sei anni fa abbiamo preso un’azienda che aveva lavorato sodo per crescere e abbiamo continuato in quella direzione. Ora dobbiamo mettere letteralmente le ali ai postalini, la cui azienda potrebbe cimentarsi in tanti altri campi rispetto ai trasporti”.

Il programma della cerimonia del 7 luglio

Alle 11.00 saluti istituzionali del Presidente del Cda Stefano Flamini, del Sindaco di Nuoro Andrea Soddu e dell’amministrazione straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu. Interverranno l’ingegner Michelangelo Mariani ex direttore Generale di Atp, i rappresentanti della famiglia Puggioni, l’ingegner Mauro Piras attuale Direttore Generale, l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro e i rappresentanti dei sindacati ASSTRA e ANAV. Verrà presentato un video dal titolo “I 50 anni del postalino” e nel corso della mattinata verranno conferiti due importanti riconoscimenti: il primo ai rappresentanti della famiglia Puggioni e il secondo al gruppo Musicale “Frammenti anni ‘60” che ha composto la canzone “Il postalino”.