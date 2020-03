Coronavirus, parla il sindaco Fausto Piga: “Famiglia in quarantena, nessun contagio, ma solo per precauzione”

La vicenda riguarda uno studente di rientro dalla zona rossa

Di: Alessandro Congia

Nessun contagio, ma un caso di quarantena volontaria come disposto dall’ordinanza del Presidente Christian Solinas. La vicenda riguarda un giovane studente tornato dalla zona rossa ieri mattina e che ha portato alla famiglia di seguire la quarantena volontaria in via precauzionale.

Il primo cittadino di Barrali Fausto Piga ringrazia la famiglia per il gesto di responsabilità e invita tutti i sardi a rispettare le indicazioni delle autorità: "Niente panico, tutti assieme e in un clima di serenità e autoresponsabilitá sarà più facile contenere il virus”.

VIDEO