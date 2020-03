Spacciava droga in via Schiavazzi, 43enne arrestato dalla Polizia

E’ accaduto a Sant’Elia

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono senza sosta i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. Un equipaggio della squadra Volante ha notato nella Via Schiavazzi, un’autovettura in sosta con un uomo a bordo che si guardava intorno con fare sospetto.

Gli agenti hanno proceduto al controllo identificando l’autista per Giovanni Contu, cagliaritano di 43 anni, pluripregiudicato che è apparso sin da subito particolarmente agitato.

I poliziotti, da un primo controllo, hanno trovato, occultati all’interno del pantalone, 12 involucri di plastica sigillati contenenti 1 grammo di cocaina ed altrettanta eroina, ulteriori due involucri contenenti le stesse sostanze e la somma di 325 euro suddivisa in banconote di vario taglio. Nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione è sono state rinvenute numerose infiorescenze di marijuana, per un peso totale di circa mezzo grammo.

Contu è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, terminati gli atti di rito, riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.