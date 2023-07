Selargius, spaccio di droga in casa: arrestato 30enne

I carabinieri hanno fermato un persona in possesso di stupefacenti mentre usciva dall'abitazione

Di: Alessandra Leo

Durante la notte, a Selargius, i carabinieri hanno fermato una persona in possesso di stupefacenti mentre usciva dall’abitazione che tenevano da tempo sotto controllo.

I militari hanno provveduto a perquisire la casa, dove sono stati sequestrati 6 grammi di cocaina suddivisi in 11 dosi, confezionate in bustine di cellophane, un bilancino di precisione, ulteriore materiale per il confezionamento e 220 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell'attività illecita.

I carabinieri hanno arrestato quindi un uomo di 30 anni del posto, noto per pregresse vicende giudiziarie.