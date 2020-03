Coronavirus. Conoci: “Sconsigliare il più possibile l’arrivo e il rientro in Sardegna di coloro che provengono dalle zone maggiormente colpite”

Il Sindaco: “Momento impegnativo, osservare i provvedimenti”

Di: Antonio Caria

“È un momento impegnativo nel corso del quale è necessario osservare strettamente ciò che viene chiesto con i nuovi provvedimenti statali e regionali che si aggiungono ai precedenti. C'è piena fiducia nell'operato del Governo e della Regione e delle autorità sanitarie, alle cui indicazioni siamo tutti tenuti ad attenerci”.

Sono queste le parole pronunciate dal Sindaco di Alghero, Mario Conoci, che ha annunciato per oggi, una nuova convocazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per fare il punto della situazione sui provvedimenti decisi dalla Regione e dal Governo.

“L'Amministrazione comunale – aggiunge – lo fa con piena convinzione e allo stesso tempo è in campo secondo le proprie competenze per difendere la salute degli algheresi. Rinnovo quindi la raccomandazione ad osservare le indicazioni che ci vengono dal Governo Nazionale e dalla Regione. È necessario che vengano rispettate la distanza di almeno un metro i tutti luoghi aperti al pubblico, in particolare nei luoghi chiusi, così come è importante dotare gli stessi luoghi di presidi per la pulizia delle mani. Evitare sempre e ovunque gli assembramenti”.

“Penso sia di buon senso, inoltre, – conclude il primo cittadino – sconsigliare il più possibile l’arrivo e il rientro in Sardegna di coloro che provengono dalle zone maggiormente colpite. Il rientro in famiglia, oltre a poter essere condizionato alla quarantena in casa per 15 giorni, senza gli adeguati controlli rischia di mettere in pericolo i familiari e soprattutto gli anziani con i quali si viene in contatto. Esprimo infine, sicuramente a nome di tutti gli algheresi, vicinanza agli operatori sanitari che sono impegnati in questa emergenza”.