Paura al Poetto: finanziere fuori servizio interviene per salvare un bimbo che stava annegando

Il pronto intervento dell'uomo ha scongiurato una tragedia. Il piccolo di due anni, portato in ospedale, è stato dichiarato fuori pericolo

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento provvidenziale ieri, al Poetto, da parte di un finanziere fuori servizio, che ha salvato un bimbo dall'annegamento. A richiamare l'attenzione dell'uomo le urla disperate della madre, col figlio di due anni riverso in acqua.

L'ispettore, operante nella Guardia di Finanza del Reparto Aeronavale di Cagliari, si trovava in spiaggia con la famiglia: immediatamente intervenuto, ha tirato il piccolo fuori dall'acqua. A quel punto ha applicato le manovre di primo soccorso, con successo.

La prontezza del finanziere ha scongiurato l'ennesima tragedia in mare. La madre del bimbo, in visibile stato di choc, lo ha ripreso fra le sue braccia e lo ha portato in ospedale, dove è stato dichiarato fuori pericolo, e quindi dimesso.