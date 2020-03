Via al piano straordinario di assunzioni nella sanità

La Regione ha deciso: medici, infermieri e oss saranno reclutati subito a contratto libero professionale a tempo determinato

Di: Redazione

La Giunta della Regione Sardegna ha approvato un piano straordinario di assunzioni nella sanità nel tentativo di combattere in maniera decisa il coronavirus. Secondo quanto emerge medici, infermieri e oss saranno subito reclutati a contratto libero professionale a tempo determinato.

Il personale medico sarà assunto a contratto attingendo anche dalle graduatorie di precedenti concorsi. Saranno contrattualizzati nello specifico specialisti in anestesia, infettivologia, cardiologia, pneumologia, medicina d'urgenza e qualsiasi altra figura che si renderà necessaria, nel numero che si renderà necessario.

"La delibera - spiega il governatore Christian Solinas - consente di superare il piano di fabbisogno regionale. Stiamo attivando ogni strumento, anche straordinario, nella nostra disponibilità per fronteggiare in modo efficace l'emergenza Covid-19, anche attraverso disposizioni straordinarie per la salvaguardia della salute pubblica".