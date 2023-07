Nuovo ospedale ad Alghero: si farà a Mamuntanas

Oggi l’assessore Doria ha partecipato a un vertice con l’Asl

Sì è tenuto questa mattina, a Sassari, l'incontro programmatico sulla realizzazione del nuovo ospedale di Alghero. Alla riunione, organizzata dalla Asl 1 per illustrare i contenuti dello studio di fattibilità, uno dei quattro richiesti dalla Regione ad Asl 1, Aou Sassari e Ares per ciascuno dei nuovi ospedali previsti ad Alghero, Sassari, Cagliari e nel Sulcis-Iglesiente, erano presenti, tra gli altri, gli assessori regionali della Sanità, Carlo Doria, e degli Enti Locali, Aldo Salaris, oltre al direttore della Asl 1, il Commissario straordinario della Provincia di Sassari e il presidente della Conferenza socio sanitaria.

"Un incontro tecnico - spiega l'assessore Doria - per esaminare le proposte dell'Asl 1 contenute nello studio che, come richiesto, ha recepito la rete ospedaliera con una struttura da 250 posti letto adatta a contenere i servizi che attualmente si trovano nei due vecchi ospedali, Civile e Marino, strutture che, una volta in funzione il nuovo ospedale, saranno riqualificate. Seguendo le indicazioni che abbiamo dato, la Asl, in accordo con il Comune di Alghero, ha individuato gli spazi a Mamuntanas, un'area già nella disponibilità pubblica che presenta le caratteristiche viarie e tecniche adeguate anche per la possibilità di atterraggio dell'elisoccorso".

"Un incontro indubbiamente positivo - sottolinea l'assessore Doria - anche perché in tempi rapidi, rispetto alla richiesta che avevamo fatto, abbiamo avuto la possibilità di esaminare la proposta. Siamo fermamente convinti della necessità di realizzare i nuovi ospedali e che Alghero meriti una nuova struttura moderna ed efficiente".