Blitz dei Nas in un ristorante al Poetto: sequestrati carne e pesce

Sequestrati prodotti dalla provenienza non tracciabile

Di: Redazione Sardegna Live

Il 30 giugno, a Cagliari, i Carabinieri del NAS del capoluogo, nell'ambito di una ispezione igienico-sanitaria svolta di iniziativa presso un noto ristorante di viale Poetto, hanno contestato alla legale rappresentante della società che gestisce l'esercizio pubblico la mancata applicazione delle procedure previste e riportate sul manuale di autocontrollo HACCP.

Secondo i militari, inoltre, sarebbe stata violate anche la normativa sulla tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Infatti, per 130 chilogrammi di carne e pesce, per un valore di circa 5,000 euro, non poteva essere ricostruita la provenienza. I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, in attesa della definizione della vicenda. Si valuterà a breve se possano essere utilizzati o se debbano essere distrutti.