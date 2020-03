Coronavirus: salgono a 42 i casi positivi in Sardegna

Nessuno è stato ancora dichiarato guarito.

Di: Redazione Sardegna Live

AGGIORNAMENTO Venerdì 13 marzo.

Altri 3 casi di positività al Covid-19 sono stati riscontrati a Cagliari tra persone già precedentemente sottoposte a isolamento.

Il numero complessivo di positivi in Sardegna è 42.



Giovedì 12 marzo

Al momento si registrano 39 casi di positività al Covid-19 in Sardegna di cui 11 nella Città Metropolitana di Cagliari, 4 nella Provincia del Sud Sardegna, 2 a Oristano, 18 a Nuoro, 4 a Sassari. I test effettuati nell’Isola sono 303, di questi 261 sono casi negativi accertati mentre 3 risultano ancora in corso di accertamento. Dei casi positivi, 19 sono asintomatici, 20 presentano sintomi.

I ricoverati sono 12 in terapia non intensiva, nessuno in terapia intensiva. Sono invece 27 le persone in isolamento domiciliare. Nessuno è stato ancora dichiarato guarito.



Mercoledì 11 marzo

Sale a 37 il numero delle persone riscontrate positive ai test del Covid-19 in Sardegna, di questi 19 risultano asintomatici.

La Regione Sardegna informa che i test effettuati nell'Isola sono 283 in totale, 232 risultati negativi e 14 ancora in corso di accertamento. Dei casi di infezione registrati 27 si trovano in isolamento domiciliare e 10 sono i ricoverati in ospedale.



Martedì 10 marzo.

Nuovo caso di Covid-19 a Oristano. Si tratta di una donna. Le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Sono 35 i casi totali nell'Isola.

Lunedì 9 marzo.

- Sono quindici i nuovi casi di coronavirus registratisi a Nuoro. Si tratta di medici e infermieri dell'ospedale San Francesco, massima allerta nel capoluogo barbaricino. Stanno tutti bene e ricevono le cure nella propria abitazione.

- La Regione Sardegna dà conto di altri 4 casi positivi al Covid-19 riscontrati nella serata di ieri. I pazienti sono di Cagliari.

Le loro condizioni non sono preoccupanti. Sono in isolamento nelle loro case.

Domenica 8 marzo. Nuovo contagio da coronavirus a Nuoro. A confermarlo è un comunicato diffuso dalla Assl. "In relazione alle notizie circolate in queste ore - si legge nella nota -, la Direzione ATS Sardegna/ASSL Nuoro conferma che un operatore sanitario dell'Ospedale San Francesco di Nuoro è risultato positivo al Covid-19 (malattia da nuovo Coronavirus)".

"La direzione di ASSL, unitamente alla Direzione di Presidio, e in raccordo con la Direzione Generale ATS Sardegna e all'Unita di Crisi Locale ha immediatamente attivato tutte le procedure necessarie alfine di garantire la sicurezza di pazienti e operatori".

Sabato 7 marzo.

- I test hanno accertato la presenza del Covid-19 su un uomo a Olbia, ricoverato in ospedale, e uno a Nuoro, le cui condizioni di salute non hanno reso necessario il ricovero. I due casi si aggiungono ai tredici registrati nell’isola, cinque nella stessa giornata di ieri, sabato 7 marzo.

- Il test sul Covid-19 è stato eseguito a Oristano e il paziente è stato ricoverato a Sassari.

- Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato accertato su un uomo, attualmente ricoverato in ospedale a Cagliari, proveniente dalla Lombardia. Le sue condizioni non sono gravi.

- L’Unità di crisi regionale ha registrato anche i casi di positività di due cittadini di Cagliari e uno di Sardara. In uno dei casi il paziente, di rientro da un viaggio, si è messo tempestivamente in isolamento volontario al proprio domicilio senza entrare in contatto con nessuno. Negli altri due casi il contagio è avvenuto per contatto con uno dei pazienti risultati positivi in Sardegna e per contatto con un parente in soggiorno nell’isola, proveniente da altra Regione.

Venerdì 6 marzo.

- Sono risultati positivi al Covid 19 una dottoressa di Iglesias, due cittadini di Quartu Sant’Elena, uno di loro è ricoverato in ospedale a Cagliari, l’altro riceve le cure nella propria abitazione e le sue condizioni sono buone.

- A loro si aggiungono un medico, risultato positivo al tampone, che potrebbe aver contratto il virus perché entrato in contatto con l’imprenditore cagliaritano rientrato da Rimini per la fiera della birra artigianale, ora ricoverato al Santissima Trinità di Is Mirrionis a Cagliari.

Il medico è a casa in quarantena e non sarebbe stato necessario il trasferimento in ospedale: in via precauzionale i colleghi con cui è venuto a contatto sono stati sottoposti anche loro a test e messi in quarantena precauzionale.

- A casa anche i due nuoresi risultati positivi due giorni fa al tampone: una donna che era stata a Udine per il congresso di agraria dove era rimasto contagiato anche un professore di Cagliari, e il suo compagno.