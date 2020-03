Emergenza Covid-19: salgono a 15 i contagi in Sardegna: altri tre casi confermati a Oristano, Olbia e Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di oggi 7 marzo sono stati riscontrati altri tre nuovi casi di Coronavirus in Sardegna: uno a Oristano e gli altri due a Olbia e Nuoro. Quest’ultimo però non avrebbe sintomi e si troverebbe nella sua abitazione in quarantena.

Questi si sommano ai 4 confermati questa mattina nel cagliaritano. Sale così a 15 il numero dei contagi. A darne notizia è stata l’Unità di crisi della Regione