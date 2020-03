È sardo il bimbo che ha scritto la filastrocca sul Coronavirus. S’intiltola Etciù: “Basta uno starnuto e tutti scappan via”

La maestra via whatsapp ha chiesto agli alunni di scrivere una filastrocca sul virus

Di: Redazione Sardegna Live

L’insegnante della scuola secondaria di primo grado ha lasciato un messaggio bene chiaro nel gruppo whatsapp della classe. “Scrivete una filastrocca sul Coronavirus”. Diego è un alunno della prima A di Ortueri e senza rendersene conto ha scritto un’opera d’arte diventata virale. Di seguito il testo integrale della filastrocca che s’intiltola Etciù.

“Basta uno starnuto e tutti scappan via.

Un bacio o una carezza e tutti in farmacia.

Ti chiamano corona ma tu non sei un re, sei un virus prepotente che non vale un granché.

Dicevano 'in Sardegna non arriverà' e invece, guarda un po', eccoti qua!

Fai un po' paura ma forse non sai che lotteremo finché non sparirai.

E anche se non è più carnevale una mascherina dobbiamo indossare.

Pensiamo all'igiene e ci laviam le mani e cerchiamo anche di stare lontani.

Facciamo di tutto per non farci acchiappare e tu, virus, non riuscirai a infettare.

La nostra Italia si salverà e un bel lieto fine ci sarà”.