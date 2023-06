Nuovi ospedali, Truzzu a Solinas: "Attendo da febbraio una richiesta ufficiale"

La risposta di Truzzu sul progetto che prevede a Cagliari la realizzazione di ospedale, stadio e alloggio studenti non si è fatta attendere

Di: Arianna Zedda

Solinas si è recato ieri presso l'ospedale Brotzu di Cagliari per un incontro convocato dall'Arnas tra i dipendenti dell'azienda e i vertici della Regione sul nodo della riforma sanitaria, in particolare la costruzione di quattro nuovi ospedali in Sardegna e, durante il vertice, il governatore della Sardegna durante il vertice ha chiesto al Comune di indicare la possibile area per la costruzione del nosocomio.

La risposta di Truzzu sul progetto che prevede a Cagliari la realizzazione di ospedale, stadio e alloggio studenti non si è fatta attendere: "Mi sono sempre dichiarato favorevole al nuovo ospedale, così come al potenziamento del Brotzu e allo stadio a Sant'Elia. Mi fa piacere che anche il presidente si sia convinto. Io, però, non ho tempo da perdere con le provocazioni e attendo (da febbraio scorso) una richiesta ufficiale, con la quale vengano indicate le caratteristiche dell'area per il nuovo ospedale. Siamo pronti a rispondere in poche settimane".