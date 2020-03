Mancato rispetto delle norme contro il Coronavirus, denunciata una persona

Controlli della Polizia locale in ristoranti, bar, circoli privati e locali

Di: Antonio Caria

La scorsa notte, la Polizia locale di Sassari ha effettuato una serie di controlli per verificare il rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus. Tra le 23.00 e le 5.00, gli agenti hanno eseguito dei controlli in ristoranti, bar, circoli privati e locali di pubblico spettacolo.

In un ristorante della zona industriale, dopo una segnalazione, non sono state evidenziate alcune criticità. I controlli sono proseguiti in altri locali, che esercitano sia al centro sia in periferia. Sono risultate chiuse tutte le discoteche in città, a eccezione di una dove, riferiscono gli agenti, c’erano solo una decina di persone.

In un circolo del centro storico era stata organizzata una festa privata ma, sottolineano dalla Polizia locale, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso ai circoli privati e con un significativo contingentamento delle presenze, tale da permettere il rispetto delle prescrizioni di cui alle succitate disposizioni.

Invece un esercente è stato, denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Secondo quanto riferito dagli agenti, all'interno del locale, uno dei più frequentati bar del centro nelle ore notturne, si è registrata una concentrazione di persone tale da rendere problematica anche solo la possibilità di movimento tra gli avventori che stazionavano nel locale, prevalentemente in piedi, gomito a gomito.