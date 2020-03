Muore a 20 anni fuciliere del 151° Reggimento fanteria della Brigata Sassari

Il suo cuore ha smesso di battere nell'incidente avvenuto ieri a Siliqua

Di: Redazione Sardegna Live

Federico Muscas era un fuciliere del 151° Reggimento fanteria della Brigata Sassari.

Aveva solamente 20 anni. Nato a Carbonia ma residente a Santadi il suo cuore ha smesso di battere ieri, venerdì 6 marzo, a seguito dell’incidente avvenuto sulla provinciale 2 nel comune di Siliqua. Nel terribile impatto il militare è morto sul colpo.

Federico viaggiava a bordo di una Opel Corsa che, per cause non ancora accertate, si è scontrata frontalmente con la Toyota Hybrid condotta dal poliziotto.

Stava rientrando a casa, a Santadi, dopo un’esercitazione sui monti dei Sette Fratelli.

L’agente di Polizia di 25 anni, che lavora alla Questura di Cagliari, è stato invece trasportato con l'elisoccorso al Brotzu, non sarebbe in pericolo dio vita.

Per il militare, cordoglio è stato espresso dal colonnello Sefano Fanì, a capo del 151° Reggimento Fanteria, e dal generale Andrea Di Stasio, comandante della Brigata Sassari. Muscas a giugno avrebbe partecipato con gli altri Sassarini all'operazione Strade Sicure a Roma.