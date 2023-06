Uta. Dà alle fiamme un'auto per "vendetta", danneggiandone anche un'altra: arrestato 34enne

Completamente distrutta l'auto di una 50enne impiegata, ma l'obiettivo dell'atto incendiario sarebbe la figlia, che spesso guidava il mezzo

Di: Redazione Sardegna Live

Questa notte a Uta, un 34enne è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio che ha danneggiato due auto. Il giovane, agricoltore già noto per precedenti vicende giudiziarie, è stato riconosciuto dai carabinieri quale responsabile dei fatti avvenuti intorno all'1:30, in via Ponte.

L'arrestato avrebbe dato alle fiamme una Hyundai i10 di proprietà di una 50enne impiegata, rimasta completamente distrutta, e una Nissan Qashqai di proprietà di una 36enne, che ha riportato danni al solo paraurti posteriore. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza che coprono la zona, che sono state immediatamente visionate dai militari, è emersa anche l'immagine degli indumenti che l'uomo indossava anche al momento dell'arresto.

Gli uomini dell'Arma hanno anche ricostruito probabili ragioni di risentimento, sia pure indirette, in quanto riguardanti un parente, che l'uomo nutriva nei confronti della figlia della 50enne, che spesso utilizzava la macchina della madre.

Nella mattinata odierna l'uomo è stato tradotto presso il palazzo di giustizia di Cagliari per la convalida dell'arresto ed il giudizio con rito direttissimo.