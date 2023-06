Nuova giornata di incendi in Sardegna: abitazioni evacuate a Muravera

Sul posto Corpo forestale e carabinieri. Sono 12 i roghi divampati oggi nell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Due grossi incendi sono divampati nel pomeriggio di oggi, 28 giugno, nella località balneare di Colostrai e a Muravera.

Sul posto, oltre al Corpo forestale e alle squadre di volontari, sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, che hanno evacuato per prudenza alcune abitazioni minacciate dalle fiamme.

Sono 12 gli incendi scoppiati oggi sul territorio regionale, per cinque dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre che le squadre a terra, anche i mezzi aerei. I due roghi più vasti sono divampati a Muravera, in località "San Giovanni" e in località "Antoni Peppi", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Muravera, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto, San Cosimo, Sorgono, Pula e Marganai.

Allarme anche in agro di Zerfaliu, località " Nuraghe Iana ". Sul posto il personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del di Fenosu. E' intervenuta una squadra dell'Agenzia Forestas del cantiere di Zeddiani. L'incendio ha percorso una superficie non boschiva di circa due ettari di stoppie.

Altro incendio a Samassi, località "Pontana Cossu", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sanluri, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Marganai. Sono intervenute due squadre di Forestas dei cantieri di Monastir, una squadra della Compagnia barracellare di Samassi, una squadra dei vigili del fuoco di Sanluri. L'incendio ha percorso una superficie di circa 40 ettari di seminato e incolto.

Vasto rogo, infine, ad Assemini, località "Sa Cannada", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Pula. E' intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Cagliari. L'incendio ha percorso una superficie di circa due ettari di erbe e arbusti bassi, con carico moderato, in ambiente secco.