Coronavirus, unità di crisi regionale: precauzioni da osservare

"Coloro che ritengono di avere avuto un contatto stretto con persone risultate positive devono auto-isolarsi"

Di: Redazione Sardegna Live

L’Unità di crisi regionale informa che coloro che ritengono di avere avuto un contatto stretto con persone risultate positive al coronavirus devono auto-isolarsi nel proprio domicilio o in altra sede, senza avere contatti con altre persone per almeno 14 giorni.

Nel contempo, devono provvedere a chiamare il numero verde 800311377 dalle ore 8 alle ore 20, informando gli operatori delle proprie condizioni e delle circostanze del contatto con la persona positiva.

Nella giornata di ieri sono risultati positivi al Covid 19 una dottoressa di Iglesias, due cittadini di Quartu Sant’Elena, uno di loro è ricoverato in ospedale a Cagliari, l’altro riceve le cure nella propria abitazione e le sue condizioni sono buone.

A loro si aggiungono un medico, risultato positivo al tampone, che potrebbe aver contratto il virus perché entrato in contatto con l’imprenditore cagliaritano rientrato da Rimini per la fiera della birra artigianale, ora ricoverato al Santissima Trinità di Is Mirrionis a Cagliari.

Il medico è a casa in quarantena e non sarebbe stato necessario il trasferimento in ospedale: in via precauzionale i colleghi con cui è venuto a contatto sono stati sottoposti anche loro a test e messi in quarantena precauzionale.

A casa anche i due nuoresi risultati positivi due giorni fa al tampone: una donna che era stata a Udine per il congresso di agraria dove era rimasto contagiato anche un professore di Cagliari, e il suo compagno.

In totale dunque sono otto le persone contagiate nell’Isola.