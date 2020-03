Coronavirus, accertati due casi di contagio a Quartu

Ecco ribadite anche le precauzioni e come comportarsi

Di: Alessandro Congia

Due casi di contagio da Coronavirus sono stati accertati dall’Unità di crisi regionale. Si tratta di due cittadini di Quartu Sant’Elena. Uno di loro è ricoverato in ospedale a Cagliari; l’altro riceve le cure nella propria abitazione e le sue condizioni sono buone.



Le autorità sanitarie stanno provvedendo a rintracciare le persone con le quali i pazienti avevano avuto contatti negli ultimi giorni.



Le precauzioni



L’Unità di crisi regionale informa che coloro che ritengono di avere avuto un contatto stretto con persone risultate positive al coronavirus devono auto-isolarsi nel proprio domicilio o in altra sede, senza avere contatti con altre persone per almeno 14 giorni. Nel contempo, devono provvedere a chiamare il numero verde 800311377 dalle ore 8 alle ore 20, informando gli operatori delle proprie condizioni e delle circostanze del contatto con la persona positiva.



I nuovi dispositivi



Nuove forniture di dispositivi di protezione individuale sono arrivati nell’isola e Ats provvederà a distribuirli sul territorio ai medici di base e ai pediatri di libera scelta attraverso i distretti sanitari. La Giunta Regionale è intervenuta per rispondere alle esigenze dei medici, che hanno rappresentato la difficoltà di reperire i dispositivi sul libero mercato. Medici di base, pediatri di libera scelta e guardie mediche, come medici di primo contatto, hanno un ruolo fondamentale nella macchina dell’emergenza Covid-19 e la loro sicurezza, così come la sicurezza di tutto il personale sanitario dell’Isola, è una priorità.



La Regione comunica di avere potenziato le dotazioni perché le strutture sanitarie siano pronte a rispondere a qualunque evenienza. Nuovi macchinari sono destinati ove necessario. Inoltre nell’Isola è attualmente presente un numero adeguato di tamponi per testare i possibili casi sospetti di infezione da Coronavirus.