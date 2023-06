Villamassargia. Spacciavano cocaina in una comunità di recupero, arrestati

Operazione della polizia, nei guai un 50enne di Cagliari e un pregiudicato di 30 anni

Di: Redazione Sardegna Live

È stato sorpreso mentre spacciava cocaina a un ospite di una comunità di recupero per tossicodipendenti di Villamassargia e secondo la polizia riforniva di droga diverse zone di Cagliari e dell'hinterland, effettuando consegne a domicilio.

Gli investigatori della squadra mobile hanno arrestato il presunto spacciatore, un 50enne di Cagliari, e il 30enne che si trovava ai domiciliari nella comunità terapeutica.

Sequestrati 120 grammi di cocaina, pari a 180 dosi, e 7mila euro in contanti. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, il 30enne avrebbe smerciato droga anche all'interno della comunità, mentre il 50enne avrebbe rifornito di cocaina anche la Cagliari bene, consegnando la droga a domicilio. In alcune giornate per le consegne porta a porta arrivava a percorrere anche 200 chilometri.