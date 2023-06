Anziano turista accusa un malore e muore mentre fa il bagno a San Teodoro

Una volta riportato a riva dai bagnini era già entrato in arresto cardiaco

Di: Redazione Sardegna Live

E' morto in spiaggia dopo un malore accusato mentre faceva il bagno. E' successo questa mattina a San Teodoro, nella spiaggia di Capo Coda Cavallo.

La vittima un turista di 81 anni, che si trovava in vacanza in Sardegna con alcuni parenti. Quando i bagnini lo hanno trascinato a riva l'uomo era già entrato in arresto cardiaco.

Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 intervenuti, per l'anziano non c'è stato niente da fare. L'uomo è morto tra le braccia dei soccorritori.