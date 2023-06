Cagliari, il termometro segna 35 gradi: oggi è la città più calda d'Italia

Diramato il bollettino di allerta arancione nel capoluogo sardo

Di: Redazione Sardegna Live

Temperature roventi a Cagliari: il capoluogo isolano è la città in Italia che registra oggi le temperature più alte, come confermato dal bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute. Fra le 20 provincie considerate, Cagliari è l'unica contrassegnata con il bollino arancione (massimo livello di rischio per la popolazione fragile).

Le temperature arriveranno fino a 35 gradi. Il vento di maestrale che sta soffiando da qualche giorno sull'Isola, infatti, sta portando l'aria calda dal quadrante nord occidentale della Sardegna a quello meridionale, investendo in pieno il Campidano.

"Il sistema di allarme del ministero è finalizzato alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione - spiegano dal Comune di Cagliari -. Con l'allerta arancione le condizioni meteorologiche e le alte temperature possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. Sono in stato di allerta i servizi sanitari e sociali".

Leggero miglioramento previsto per la giornata di domani, mercoledì 28 giugno, con il bollino che scenderà al livello giallo (condizione di pre-allerta), mentre giovedì dovrebbe diventare verde, certificando l'assenza di rischio.