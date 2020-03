Scappano al posto di blocco della Polizia Municipale, avevano un Kg di droga e soldi: arrestati

Gli agenti della Polizia Municipale li hanno ammanettati, questa mattina la direttissima

Di: Alessandro Congia

Due persone che percorrevano la via Po a bordo di un Mercedes classe A, alla richiesta di fermarsi da parte degli agenti della Polizia Locale cagliaritana, si sono dati alla fuga: è iniziato un breve inseguimento conclusosi all'interno del parcheggio del centro commerciale Auchan S. Gilla con la pattuglia che ha costretto i due a fermarsi.

Il passeggero del veicolo è sceso velocemente dal veicolo con nelle mani una voluminosa busta in plastica e correndo velocemente, si è diretto verso la laguna, lanciando la busta nel canale cercando di liberarsene e continuando la sua corsa. E’ stato però raggiunto e bloccato dalla Municipale che ha recuperato la busta ed il suo contenuto costituito da alcune buste di cannabis, per un peso complessivo di circa 1 Kg.

Le due persone, un 30enne e un 31enne, entrambi residenti a Capoterra, sono stati arrestati e trovati in possesso, nelle tasche dei pantaloni, di circa 1.250 euro. Il veicolo, lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.

I due verranno processati questa mattina in Tribunale per direttissima.