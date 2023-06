Tre lavoratori in nero: chiuso un ristorante in centro a Cagliari

Ispezione dei Nas: elevate contravvenzioni per 17mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Su 11 lavoratori, 3 erano in nero, in un ristorante in pieno centro a Cagliari: lo hanno scoperto i carabinieri del Nas durante una ispezione.

Il locale è stato chiuso e il titolare dell'esercizio, un 46enne cinese, residente a La Maddalena, è stato denunciato.

"Sono state elevate sanzioni amministrative per circa 17mila euro - spiegano i militari - e l'attività imprenditoriale è stata sospesa a tempo indeterminato".